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В Красноярском крае реализуют проект по развитию цифровой энергетики за 318 млн рублей

«Россети Сибирь» планируют реализовать комплексный проект по созданию за Уралом цифрового района электрических сетей (РЭС). Пилотным объектом выбран МУП «Емельяновские электрические сети» («Красноярскэнерго», входит в ПАО «Россети»). Проект рассчитан на три года и предполагает инвестиции в размере 318 млн руб. В нем принимают участие отечественные разработчики системного и прикладного ПО, а также аппаратных средств.

Соглашение о сотрудничестве в области развития цифровой энергетики с использованием отечественных программных продуктов было подписано вчера в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя» между «Россети Сибирь» и Информационной внедренческой компанией (ИВК).

Как рассказали “Ъ-Сибирь” в ИВК, первым этапом масштабного комплексного проекта стало обеспечение совместимости операционной системы «Альт сервер 8 СП» и портала оперативного мониторинга полетов авиатранспорта flightrf.ru. Проект реализован ИВК, «Базальт СПО» и «Децима». Он позволит проводить плановые и аварийные авиационные инспекции состояния ЛЭП с помощью беспилотников. Полученный опыт планируется тиражировать на другие объекты энергокомпании.

Оксана Павлова


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