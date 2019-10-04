Объемы строительства жилья в Татарстане к 2024 году увеличат до 3,6 млн кв.м

В Татарстане объемы строительства жилья к 2024 году планируют увеличить с 2,4 млн кв.м до 3,6 млн. Это предполагает утвержденная правительством республики программа обеспечения качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения на 2020-2025 годы. На ее реализацию потратят 93,3 млрд руб. Постановление за подписью премьер министра республики Алексея Песошина опубликовано на портале кабмина региона.

Из общей суммы 52 млрд руб. выделят из бюджета Татарстана, 8,2 млрд руб. – из государственной казны, 722,7 млн руб. планируется привлечь из средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 6,7 млрд– из местных бюджетов и 25,7 млрд - из внебюджетных источников. В 2020 году на обеспечение жителей Татарстана жильем и услугами ЖКХ всего потратят 14,9 млрд руб., в 2021-м — столько же, в 2022-м — 15,2 млрд руб., в 2023-м — 16,1 млрд, в 2024-м — 17,1 млрд, в 2025-м — 14,3 млрд.

Программой также предполагается, что по итогам 2024 года жилищный фонд, признанный аварийным до января 2017 года, будет ликвидирован, а общая площадь жилых помещений, которые приходятся в среднем на одного жителя республики, возрастет по итогам 2025 года до 31,4 кв. метра. Кроме того, к 2025 году программа позволит достичь увеличения доли жителей Татарстана, обеспеченных качественной питьевой водой из центрального водоснабжения, до 95,53%, и сокращения объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод в три раза.

"Ъ-Казань"