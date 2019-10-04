На Украине совершил аварийную посадку Ан-12

Самолет Ан-12 совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Львов на Украине. По предварительным данным, в результате аварии есть погибшие, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Всего на борту самолета в момент аварии находились 7 члена экипажа и 1 сопровождающий.

«По предварительным данным, трое погибли, трое тяжело ранены, двое числятся пропавшими. Аварийная посадка осуществлена в связи с тем, что закончилось горючее. Начато расследование события»,— написал на своей странице в Facebook украинский министр.

Самолет авиакомпании Ukraine Air Alliance выполнял грузовой рейс UKL4050 Виго (Испания) – Львов (Украина).

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в 7:10 при заходе на посадку на расстоянии 13,7 километра от международного аэропорта Львов исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Через десять минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 Ан-12 нашли в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы.