Во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе прошла 43-я отчетная конференция первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК».

Участниками этого масштабного мероприятия стали более 600 человек – 508 делегатов и около ста приглашенных гостей. С отчетом о деятельности профсоюзного комитета в 2017-2018 годах выступил ее председатель Борис Семенов. Он рассказал, что в настоящее время в рядах «первички» Группы ММК состоит 48,5 тыс. работников. Это крупнейшая профсоюзная организация в Горно-металлургическом профсоюзе России – 12 % от общего числа членов ГМПР и свыше половины от числа членов областной организации профсоюза. В ее рядах члены профсоюза ПАО «ММК», обществ Группы ММК, муниципальных предприятий и организаций. Деятельность профсоюзной организации строится на принципах социального партнерства.

Все направления деятельности профсоюзной организации выделены и осуществляют свою работу через сформированные постоянно действующие комиссии профсоюзного комитета. Поэтому, по сути, отчет председателя ППО представлял собой отчет о деятельности этих комиссий. Ключевую роль играет комиссия профсоюзного комитета по труду, заработной плате, занятости и контролю за выполнением коллективных договоров. В настоящее время заключено и действует 32 коллективных договора. Осуществляется контроль за нормированием и оплатой труда работников, проводится анализ пересмотра норм труда и положений об оплате труда, организуются и подводятся итоги трудового соревнования в коллективах производственных подразделений, среди рабочих ведущих профессий. Заработная плата в Группе ПАО «ММК» является одной из самых высоких в отрасли и служит ориентиром для других компаний горно-металлургического комплекса региона.

Работа комиссии по правовым вопросам направлена на осуществление возложенных на ППО законом и уставами защиты социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Начиная с 2017 года успешно реализуется проект «Школа правовой грамотности», где в разных цехах и подразделениях Группы и городских организациях прошли обучение 3690 человек; проведены персональные юридические консультации для 1887 членов профсоюза.

Представители комиссия по охране труда и экологии участвуют в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний; рассмотрении трудовых споров по вопросам охраны труда; проверке знаний по охране труда; приемке средств индивидуальной защиты (СИЗ). За отчетный период технической инспекцией было проведено 55 проверок структурных подразделений, в результате которых было выявлено 206 замечаний по вопросам обеспечения безопасности труда, санитарно-бытового обслуживания, обеспечения СИЗ, проведения специальной оценки условий труда (СОУТ). Одним из важнейших элементов профсоюзного контроля по обеспечению здоровых и безопасных условий труда является институт уполномоченных по охране труда, общее количество которых по всем организациям, входящим в ППО составляет 790 человек. За два года уполномоченными было выявлено более 29 тысяч замечаний, абсолютное большинство из которых устранялись в кратчайшие сроки.

Немало было сделано за отчетный период в организационном плане, в информационной работе. Дважды за обозначенный период проводилось существенное обновление интерфейса и функционала сайта профсоюзной организации. С 2017 года в ППО Группы ММК начал работать по сути единственный в ГМПР качественный инструмент обратной связи – мобильное приложение «Мой профсоюз», которым сегодня пользуется более 11 тысяч человек.

Важное место в деятельности профсоюза занимает спортивно-массовая работа и работа с молодёжью. Был организован масштабный семейно-спортивный праздник «Стартуем вместе», участниками и болельщиками которого стали более 5 000 членов профсоюза и их семей. Появился новый конкурс для молодых работников, который объединил парней и девушек и получил название «Профсоюзная молодёжка». На протяжении многих лет пользуются популярностью турниры на «Кубок ППО Группы ПАО «ММК» ГМПР» по различным видам спорта.

Ежегодно совместно с работодателями проводятся конкурс «Лучший молодой рабочий по профессии», научно-техническая конференция молодых специалистов.

Основное направление работы комиссии по культурно-массовой работе и содействию семье - помощь работникам в реализации и раскрытии их талантов и организация коллективного досуга. Совместно с Дворцом культуры им. С. Орджоникидзе организованы сотни мероприятий, в том числе на промплощадке во время сменно-встречных собраний.

Ежегодно приобретается свыше 34 тысяч подарков для детей членов профсоюза. Работает программа для детей с ограниченными возможностями. Отдельное направление работы – реализация программы «Познай свой край». В карту маршрутов включено 16 городских и 44 загородных экскурсионных направления по Челябинской области и другим регионам России.

Как отметил присутствовавший на конференции председатель Челябинской областной организации ГМПР Юрий Горанов, работа «первички» ММК всегда была примером и ориентиром для профсоюзных организаций региона и всей страны.

Заслушав и обсудив отчёт о работе профсоюзного комитета за 2017-2018г.г. конференция признала ее удовлетворительной. Был также утвержден отчет контрольно-ревизионной комиссии, избраны делегаты на конференцию Челябинской областной организации ГМПР. Кроме того, были внесены изменения и дополнения в Устав ППО, состоялись довыборы членов профсоюзного комитета, приняты другие организационные решения.—