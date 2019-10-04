В Оренбуржье 30 полицейских наказаны за недостоверные сведения о доходах

Прокуратура Октябрьского района Орска уличила сотрудников полиции в коррупционных нарушениях. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«Установлено, что 30 полицейских в нарушение требований федерального закона предоставили справки о доходах и имуществе за 2018 год с недостоверными сведениями»,– говорится в сообщении.

В частности, некоторые правоохранители «не указали доход от продажи автомобилей, скрытые ими суммы составили от 78 до 358 тыс. руб.». Еще два человека занизили доходы с 225 до 145 тыс. руб. и с 220 до 170 тыс. руб. соответственно. Девять других полицейских не представили сведения об открытых счетах на себя и супругов.

В связи с этим прокуратура внесла руководству полиции представление об устранении нарушений. По итогам его рассмотрения виновные получили замечания и выговоры.

Георгий Портнов