Минпромторг РФ аккредитовал четвертый промышленный кластер в Челябинской области

Министерство промышленности и торговли РФ внесло в государственный реестр промышленный кластер специальной экипировки в Челябинской области. Инициатором создания кластера выступило научно-производственного объединения «Зюраткуль» (Сатка). В кластер также вошли десять южноуральских и башкирских предприятий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Новый промышленный кластер будет специализироваться на создании боевой экипировки для гособоронзаказа. Два совместных проекта уже запущены. Группа компаний «Зюраткуль» вложит 500 млн руб. в производство инновационной спецодежды, а компания «Втор-Ком» разрабатывает проект «Освоение импортозамещающего производства нетканых материалов» с бюджетом 545,3 млн руб.

Аккредитация позволяет участникам кластера пользоваться мерами государственной поддержки. Летом 2019 года в Челябинской области был принят закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль, который дает преференции резидентам промышленных кластеров. Минпромторг РФ также может выделять участникам промышленных кластеров бюджетные средства для возмещения затрат на создание производства.

В Челябинской области уже действуют три промышленных кластера – приборостроительный «Планар», кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин, кластер транспортного машиностроения и приводной техники. На согласовании в Минпромторге РФ находятся документы на аккредитацию еще двух — робототехники и арматурного кластера.