В Ростове перекроют движение из-за легкоатлетического пробега

В воскресенье, 6 октября, в центре Ростова ограничат движение транспорта из-за проведения легкоатлетического пробега «Донской марафон». Об этом сообщает департамент транспорта города.

Как сказано в сообщении, движение по Театральной площади будет ограничено с 6:00 до 13:00. С 8:00 до 13:00 будут поэтапно перекрывать улицы, через которые лежит маршрут пробега: Театральная площадь — Большая Садовая — Ворошиловский — Ворошиловский мост — западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» — магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной — проезд вокруг водно-спортивного кластера «Акватория» — магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной — кольцевое пересечение с Левобережной (разворот) — восточный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» — магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной- западный пешеходно-транспортный проезд к стадиону «Ростов Арена» — Ворошиловский мост — Седова — Соколова — Большая Садовая — Театральная площадь — Советская — площадь Карла Маркса (разворот) — Советская — Театральная площадь.

Кристина Федичкина