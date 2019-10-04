В Вольском районе жители переплатили за тепло 1,1 млн рублей

Жителям Вольского района, которые обслуживаются ООО «Вольсктеплоэнерго», возвращены денежные средства, которые они переплатили за тепло. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что за период с октября 2018 года по апрель этого года организация начислила жильцам 62 многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми счетчиками тепловой энергии, плату за отопление без учета показаний приборов. Генеральному директору компании было внесено представление, по итогам рассмотрения которого жителям пересчитали необоснованно начисленные 1,1 млн руб.

Марина Ковалева