В Челябинской области на 18% сократилось количество вакансий для учителей

За год количество вакансий для преподавателей и научных специалистов в Челябинской области сократилось на 18%. Рынок труда накануне Дня учителя изучили аналитики HeadHunter. Снижение предложения в сфере «Наука, образование» объясняется необычной динамикой 2018 года, когда был стремительный рост, сейчас же ситуация стабилизировалась.

Сегодня открыто почти 260 вакансии в этой сфере. Большинство из них это предложения для преподавателей гуманитарных наук, особенно востребованы учителя иностранных языков. Также наблюдается высокий спрос на учителей математики и информатики.

Средняя предлагаемая заработная плата в сфере «Наука и образование», по данным базы вакансий, в этом году составляет 27,5 тыс. руб. Наиболее высокий доход предлагало должность преподавателя английского языка с переездом в Китай – от 100 тыс. до 150 тыс. руб. Среди требований работодатель указал уровень знания английского языка не ниже advanced и законченное высшее образование.

Среди соискателей в Челябинской области преобладают люди 22-35 лет (62% резюме). По данным опроса hh.ru, две трети соискателей этой сфере любят то, чем занимаются. При этом уровень зарплаты преподаватели оценивают лишь на 2,7 балла из пяти, а условия труда – на 3,4. Доля желающих сменить сферу деятельности здесь составляет 43% (это один из самых низких показателей среди различных профессий).