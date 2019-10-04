Директора компании-застройщика заподозрили в незаконном создании юрлица

ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении директора ООО «Уралтехника-Строй», который подозревается в незаконном создании юридического лица. Основанием для этого стали материалы проверки, проведенной прокуратурой Орджоникидзевского района Перми.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что ООО «Уралтехника-Строй», осуществляющее строительство дома по ул. Кабельщиков, 27, представило в налоговые органы документы для внесения в ЕГРЮЛ, содержащие сведения о подставном лице. Помимо возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), возбуждено еще уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Производство предварительного расследования по данным уголовным делам находится на контроле прокуратуры.