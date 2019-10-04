На Ставрополье по вине нетрезвых водителей в этом году пострадало 254 человека

В этом году в Ставропольском крае по вине водителей с признаками опьянения произошло 180 ДТП, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В них пострадало 254 человека, еще 34 — погибли.

С начала года Госавтоинспекция выявила более 7 тыс. водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или отказались от медицинского освидетельствования, около 600 из них были уличены в нетрезвом вождении повторно.

На территории Ставропольского края с 4 по 6 сентября сотрудники ГИБДД проведут круглосуточные рейды по выявлению нетрезвых водителей. Проверки пройдут не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения

Дарья Голякова