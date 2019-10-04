В Ростовской области на выходных ожидается резкое похолодание

На выходных в Ростовской области ожидается резкое похолодание, сообщает Росгидрометцентр.

В субботу, 5 октября, погода еще будет теплой. Температура воздуха днем составит +27°С, ожидается облачность без осадков. Ночью похолодает до +15°С, возможен небольшой кратковременный дождь.

В воскресенье днем будет значительно холоднее. Температура днем составит +18°C, ожидается облачность, временами небольшой дождь. Ночью температура опустится до +9°, будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь.

На следующей неделе похолодает еще сильнее. Температура днем не поднимется выше +16°C, ночью – выше +9°C. В понедельник и вторник ожидаются кратковременные дожди.

Дарья Голякова