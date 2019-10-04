В Татарстане к 2022 году построят комплекс по сжижению природного газа

К 2022 году в Татарстане планируют построить комплекс по сжижению природного газа (СПГ) и сеть криогенных автозаправочных станций «КриоАЗС». «Дорожную карту» по реализацию проектов накануне во время Петербургского международного газового форума подписали зампредседателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и глава аппарата кабмина Татарстана Шамиль Гафаров, передает «Финам».

Сначала стороны определят потенциальных потребителей в республике и необходимые им ежегодные объемы сжижения природного газа. После этого они выберут места, где построят комплекс по производству СПГ и КриоАЗС. Кроме того, правительство Татарстана займется разработкой региональной программы стимулирования развития рынка СПГ.

Ранее сообщалось, что комплекс СПГ мощностью до 200 тыс. тонн в год появится в Татарстане к 2030 году, а сеть криогенных заправок будет состоять из 13 пунктов в разных районах республики.

"Ъ-Казань"