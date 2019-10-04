На Софийской улице в промзоне тушат склад с пластиком

В Петербурге с утра тушат пожар в промзоне в Колпинском районе. На улице Софийская, дом 96, лит. АХ горит склад площадью около 4 тыс. кв. м.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре поступило в 05:11 по мск. Возгоранию был присвоен повышенный ранг №3. В 07:56 по мск пожар удалось локализовать усилиями 49 человек с привлечением 12 единиц техники. Сведений о пострадавших нет.

Известно, что в ходе пожара склад обрушился. В нем находились пластиковые изделия. Для контроля замеров воздуха в районе пожара к месту направлена передвижная химико-радиометрическая лаборатория.