«Газпром» оснастит свои ГТУ новой камерой сгорания, выпускаемой АО «ОДК-Авиадвигатель»

Все объекты ПАО «Газпром» оснастят малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС), выпускаемой «ОДК-Авиадвигатель», которая позволяет уменьшить вредную нагрузку на атмосферу. Об этом стало известно на международном Петербургском газовом форуме, участие в котором принимает делегация Пермского края.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, стенд с продукцией предприятий Прикамья посетили председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Они также ознакомились с характеристиками МЭКС, выпускаемой «ОДК-Авиадвигатель».

МЭКС снижает температуру горения без использования воды, уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу. Испытание первого двигателя, оборудованного новой камерой сгорания, пройдут в апреле следующего года в Чайковском. В течение десяти лет новой аппаратурой будут оснащены все объекты ПАО «Газпром». «В ходе ремонта старые газотурбинные установки будут модернизироваться, а новые — оснащаться МЭКС при сборке, всего — более тысячи единиц»,— рассказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергей Сусликов.

«Примером эффективного сотрудничества Пермского края с предприятиями „Газпрома“ является рост объема поставок пермской продукции в структуру корпорации,— заявил губернатор Пермского края Максим Решетников.— В 2014–2015 годах этот показатель не превышал 8 млрд руб., в 2018-м — 11,6 млрд, в 2019-м — 19,8 млрд руб. План — к 2020 году увеличить объем поставок почти до 25 млрд руб. На предприятиях, задействованных в поставках „Газпрому“, трудится 26 тыс. жителей Пермского края. Для нас это очень важно, поэтому мы и дальше будем наращивать этот рынок — рынок высокотехнологичной продукции».