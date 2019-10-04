Кассационный суд заработал в Кузбассе

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции начал работу в Кемерово, сообщает пресс-служба областного правительства. Строительство здания пока не завершено, поэтому судьи работают в двух арендованных помещениях в Кемерово.

Строительство кассационного суда на территории площадью более 28 тыс. кв. м началось в декабре 2018 года. В нем будут размещены 42 зала заседаний, зал президиума на 200 мест, конференц-зал на 100 мест и около 300 рабочих кабинетов. Объект планируется сдать в августе 2020 года.

«Кузбасс стал основой судебной власти для 12 субъектов России и у нас еще отдел генеральной прокуратуры России. Это, конечно, большая честь для всего Кузбасса, поэтому мы и строим опережающими темпами»,— сказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе объезда стройплощадки возводящегося здания кассационного суда.

Глава региона подчеркнул, что создание кассационного суда в Кузбассе имеет огромное значение для статуса области. «Это даст нам толчок для развития транспортной отрасли, расширения авиационных, железнодорожных и автомобильных перевозок. Уже достигнуты договоренности с рядом руководителей других регионов о совместном субсидировании авиаперелетов»,— отметил господин Цивилева.

Напомним, в июле 2018 года президент Владимир Путин подписал закон о создании в России девяти отдельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. За Уралом организованы два кассационных суда. Под юрисдикцией восьмого кассационного суда находятся 12 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Судебную реформу вновь пересмотрят»

Юрий Зуев