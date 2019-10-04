Поезд столкнулся с грузовиком на переезде под Омском

На железнодорожном переезде между станциями Фадино и Стрела в Омской области произошло столкновение грузового автомобиля и поезда, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По данным ЗСЖД, вечером 3 октября водитель грузовика выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожное полотно перед приближающимся грузовым поездом. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось»,— говорится в сообщении.

Тем не менее, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Повреждений железнодорожной инфраструктуры нет, добавили в ЗСЖД. На график движения поездов инцидент также не повлиял.

Илья Николаев