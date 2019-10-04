«Сава» создала плантацию жимолости в Томской области

Компания «Северный сад» (входит в группу «Сава) создала в Томской области промышленную плантацию жимолости. По данным администрации региона, в рамках проекта в течение трех лет будет создана ягодная плантация. Общая площадь сада составит 100 га, 20 из них планируется высадить в этом году.

«У нас 100 га, значит, максимальная урожайность должна быть 500-600 т»,— сказал исполнительный директор компании «Северный сад» Виктор Карпов (цитата по «РИА новости»). Продукцию из жимолости планируется поставлять в регионы России, а также в США и Японию.

Как писал “Ъ”, в конце 2018 года «Сава» договорилась с оптовой торговой компанией «Синьцзян эр лян» («Органические продукты») о поставках в Китай продукции из дикоросов на $100 млн. Соглашение предполагает поставки с 2019 года в течение двух-трех лет.

Томская производственная компания «Сава» основана в 2000 году, специализируется на выпуске и реализации продуктов питания из дикорастущих садовых ягод, грибов, кедровых орехов и различных лекарственных трав. Производит масложировые и ягодно-фруктовые начинки. Отгружает продукцию в 40 регионов России, страны СНГ. Основной владелец группы компаний «Сава» — Андрей Никитин. Ежемесячно производит более 2 тыс. т продукции. Консолидированную отчетность не предоставляет.

О поставках дикоросов в Поднебесную читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Сласть как надо в Китай»

Оксана Павлова