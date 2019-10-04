Суд взыскал с экс-руководства Мираф-банка миллионные долги

Арбитражный суд Омской области частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей Мираф-банка. Изначально агентство требовало привлечь руководство банка к ответственности на общую сумму 3,7 млрд руб.

Как следует из данных суда, убытки в размере 491,2 млн руб. взысканы с бывшего председателя правления банка Алексея Варлашкина, еще 813,2 млн руб. взыскано с экс-зампреда Владимира Пименова. Кроме того, солидарно с них взыскано в пользу банка 501,5 млн руб. Около 200 млн руб. взыскано с бывшего члена правления банка Виктории Масленниковой. Солидарно с нее и Алексея Варлашкина взыскано 302 млн руб.

Банк признан банкротом в феврале 2016 года. Конкурсное производство продлено до февраля 2020 года. Лицензия банка была отозвана ЦБ в январе 2016 года. «Мираф-банк размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов»,— сообщал тогда ЦБ. На тот момент Мираф-банк занимал 358 место в банковской системе России, объем средств граждан в банке составлял 2,9 млрд руб.

Оксана Павлова