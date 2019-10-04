Виктор Толоконский очень РАТМ

Бывший губернатор Красноярского края и Новосибирской области Виктор Толоконский стал советником президента «РАТМ-холдинга» Эдуарда Тарана. В его круг задач входит разработка стратегических планов реализации проектов компании. Для политика со стажем это первый бизнес-опыт, но он не означает отказа от дальнейшей политической карьеры, сказал господин Толоконский.

Как стало известно „Ъ“, экс-губернатор Красноярского края и Новосибирской области, бывший полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский стал советником президента «РАТМ-холдинга» Эдуарда Тарана. «Я сотрудничаю с „РАТМ-холдингом“. Стараюсь помочь им в реализации целого ряда крупных стратегических проектов. В нашей „внутренней кухне“ меня называют советником президента компании, но я не вхожу в штат, сохраняю достаточно высокую степень свободы»,— уточнил „Ъ“ Виктор Толоконский. По его словам, речь идет о проектах индустриальных парков, развития наукоемких производств, инновационных проектах и научных разработках, которыми занимается входящий в РАТМ фонд «Ломоносов капитал». «Не вмешиваясь в бизнес-процессы, занимаюсь вопросами стратегического развития, долговременными, системными проектами. Я никогда не работал в бизнесе, поэтому не могу быть ответственным за какой-то конкретный проект. Работаю „на прием“: если акционерам, управленцам, сотрудникам компании нужна моя консультация, то они ко мне приходят»,— сказал он.

• «РАТМ-холдинг» объединяет промышленные предприятия различных отраслей: АО «Экран — оптические системы», ПАО «Ростовский оптико-механический завод», ОАО «НПО „Гидромаш“», АО «Катайский насосный завод», ООО «Сибирское стекло», ЗАО «Экран-энергия», ООО УК «Ломоносов капитал», УК «РАТМ-девелопмент». Холдинг также реализует в Новосибирской области проекты двух промышленных парков — на площадке стекольного завода «Экран» и на площадке банкротящегося завода «Сибэлектротерм». Основатель и президент холдинга — новосибирский бизнесмен Эдуард Таран.

Виктор Толоконский отметил, что в его задачи не входит лоббирование интересов холдинга. «Однако я готов участвовать в переговорах по вопросам государственно-частного партнерства, готовить проекты. Это нормально. Компания занимается такими направлениями бизнеса, где нужно стратегическое видение. Это не „дайте земельный участок“. У компании много крупных активов и много задач по системному долгосрочному развитию»,— сказал господин Толоконский. Он пока не знает, насколько долгим будет его сотрудничество с РАТМ.

Виктор Толоконский также уточнил, что его работа с «РАТМ-холдингом» не означает отказа от дальнейшей политической карьеры. «Это не связанные между собой вещи. У меня было время и возможности, я давно знаком с главным акционером компании и не нашел серьезных аргументов отказать в сотрудничестве. Это не означает, что это является моей дальнейшей жизнью, но и не означает, что у меня есть конкретные политические планы. Сотрудничество с РАТМом не накладывает на меня ограничений в общественной и политической жизни. Я был свободным и остаюсь свободным»,— сказал „Ъ“ Виктор Толоконский. Эдуард Таран пообещал „Ъ“ прокомментировать назначение позже.

Виктор Толоконский с 1993 по 2000 годы возглавлял мэрию Новосибирска, после чего стал губернатором Новосибирской области и проработал в этой должности до 2010 года. Четыре года занимал пост полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе, три года работал губернатором Красноярского края. В сентябре 2017 года в период череды губернаторских отставок он, не дожидаясь указа президента, заявил об уходе с поста губернатора. В том же году стал советником новосибирского мэра, коммуниста Анатолия Локотя, но проработал в этой должности всего несколько месяцев. В мае 2018 года в интервью «НДН.инфо» раскритиковал врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, заявив, что тот «не способен принимать никаких решений, он может их только выполнять». После этого кандидатура господина Толоконского была отозвана правительством РФ из списка претендентов на членство в совете директоров ОАО РЖД, он был уволен с должности штатного эксперта в Сибирском институте управления (филиал РАНХиГС).

Наем бывшего главы субъекта федерации не окажет существенного влияния на отношение к холдингу со стороны контрагентов, инвесторов и бизнес-партнеров, уверен гендиректор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский: «Вряд ли до появления господина Толоконского в качестве советника президента холдинг вообще не имел никаких расходов на лоббирование собственных интересов и GR». По его данным, суммарный доход специалистов, занятых в government relations, достигает 15 млрд руб. в год. «При этом доход самого специалиста напрямую зависит не столько от успешности его деятельности в качестве чиновника, сколько от количества контактов во властных структурах и ранга должностных лиц, доступ к которым у такого специалиста „без звонка и предварительной записи“. Понятно, что GR-услуги бывшего губернатора субъекта федерации априори не могут стоить дешево»,— считает Дмитрий Жарский.

Оксана Павлова