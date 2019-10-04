Иван Захарчук покинул «Молот-Прикамье»

Форвард «Северстали» из Череповца Иван Захарчук вернулся в состав своей команды. Напомним, что вначале сентября он был командирован в состав «Молота-Прикамье» в рамках соглашения о сотрудничестве между клубами. Ранее Иван Захарчук выступал за «Молот-Прикамье» несколько сезонов и даже был капитаном команды. В восьми матчах в составе пермяков в сентябре Захарчук набрал 9 (5+4) очков, его показатель полезности составил «+4». Кроме того, он заработал две минуты штрафа. Несмотря на то, что Захарчук играл важную роль в команде, «Молот-Прикамье» уже без него смог обыграть лидера турнира «СКА - Нева» и достойно сыграл с еще одним питерским клубом «Динамо».