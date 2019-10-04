Расходы на содержание Завода имени Шпагина оценили в 75,7 млн рублей

Содержание недвижимого имущества на территории бывшего Завода имени Шпагина в Перми в 2020-2022 годах оценивается в 75,7 млн руб. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту краевого бюджета. В 2020 году на содержание имущества завода запланировано 24,9 млн руб., в 2021 году - 25,4 млн руб., в 2022 - 25,4 млн руб.

Напомним, краевые власти в 2017 году за 444,5 млн руб. выкупили территорию завода имени Шпагина для создания социокультурного кластера. На территории бывшего завода планируется разместить новое здание Пермской художественной галереи, Пермский краеведческий музей (Музей пермских древностей), Музей современного искусства PERMM и театра «У Моста». Обустройство культурно-рекреационного пространства оценивается в 9,6 млрд руб. Работы по планируется завершить к 2024 году.