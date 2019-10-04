Конкурс по отбору главы Очера назначен на 27 ноября

Депутаты думы Очерского городского округа приняли решение о проведении конкурса по отбору главы муниципалитета. Об этом сообщает интернет-газета Prime. По данным издания, конкурс запланирован на 27 ноября. Прием документов на участие в конкурсе начнется с 9 октября и продлится до 7 ноября.

Конкурсная комиссия состоит из 12 человек. Половина из них — представители муниципалитета, еще шесть человек назначают краевые власти. Кандидаты, отобранные по результатам конкурсного отбора, будут представлены думе Очерского городского округа. Главой Очера станет претендент, заручившийся поддержкой большинства депутатов.

В комиссию со стороны городского округа предложены: председатель думы Очерского городского округа Сергей Колчанов, его заместитель Игорь Орлов, депутаты Татьяна Тиунова, Андрей Плотников и Екатерина Лошкарева, а также член ликвидационной комиссии администрации Очерского городского поселения Людмила Колчанова.