В Санкт-Петербурге станцию метро затопило в день открытия

В Санкт-Петербурге накануне, 3 октября, были открыты три новые станции метро — «Проспект Славы», «Шушары» и «Дунайская». В вестибюле последней образовалась протечка из-за дождя. В пресс-службе метрополитена заявили, что специалисты разбираются с ситуацией, станция работает в обычном режиме.

Очевидцы опубликовали видео протечки во «ВКонтакте». На кадрах видно, что вода заливает стены и эскалатор на «Дунайской».

В пресс-службе метро заявили «РИА Новости», что всю информацию о ЧП передали «Метрострою», который занимался строительством станций. «Ночью будем обследовать станцию»,— добавила представительница пресс-службы. В «Метрострое» заявили изданию «Фонтанка», что разбираются с ситуацией.