Кадровые перестановки в структурах Большого театра будут согласовывать с Минкультом

Назначения и отставки в филиалах Большого театра, а также заместителей генерального директора театра будут согласовываться с Министерством культуры РФ. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

Инициатором нововведений выступило само министерство. В пояснительной записке говорится, что изменения предлагаются для усиления контроля за процедурой назначения руководителей в Большом театре. Раньше устав театра не предполагал необходимость согласования назначений с Минкультом.

Когда именно планируется внести изменения в устав, не уточняется. Разработчики поставления добавили, что инициатива соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям других международных договоров РФ.