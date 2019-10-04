Кадровые перестановки в структурах Большого театра будут согласовывать с Минкультом

Назначения и отставки в филиалах Большого театра, а также заместителей генерального директора театра будут согласовываться с Министерством культуры РФ. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.
Инициатором нововведений выступило само министерство. В пояснительной записке говорится, что изменения предлагаются для усиления контроля за процедурой назначения руководителей в Большом театре. Раньше устав театра не предполагал необходимость согласования назначений с Минкультом.
Когда именно планируется внести изменения в устав, не уточняется. Разработчики поставления добавили, что инициатива соответствует положениям договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям других международных договоров РФ.
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