Союз факультетов республик свободных

Правительство России одобрило проект соглашения о создании Сетевого университета стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Сетевой университет — это объединение образовательных организаций с целью реализации совместных образовательных программ. Проект представлен Министерством науки и высшего образования РФ и согласован с МИДом. В объединение войдут 38 университетов из девяти государств, а обучение в них будет осуществляться в том числе из фондов, созданных государствами—участниками СНГ.

Согласно распоряжению правительства и пояснительной записке, опубликованной в четверг на официальном портале правовой информации, разработка соглашения связана с необходимостью придания правового статуса Сетевому университету СНГ, созданному еще в 2009 году. Инициатором его создания в 2008 году стал Российский университет дружбы народов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств—участников СНГ. Тогда подразумевалось, что Сетевой университет объединит 27 высших учебных заведений из девяти стран. Согласно новому проекту, в состав консорциума входят 38 университетов из девяти государств—участников СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Украины.

Сетевой университет необходим для реализации совместных научных и научно-технических проектов, которые представляют приоритетный интерес для экономического и социального развития государств-участников. Основные направления деятельности университета, согласно проекту,— это поддержка академической мобильности обучающихся граждан государств-участников и формирование совместных образовательных программ.

Обучение в организациях—участниках Сетевого университета будет осуществляться за счет ассигнований из бюджетов государств-участников с выплатой стипендий и предоставлением мест в общежитиях за счет договоров об оказании платных образовательных услуг, а также из фондов, созданных государствами—участниками СНГ.

По соглашению в Сетевом университете будут готовить также по программам магистратуры, в рамках которых студент будет один год учиться на очной основе в своем вузе и еще один год в вузе из другой страны, по итогу получив два диплома. Подготовка будет вестись по 31 направлению, в том числе международным отношениям, юриспруденции, менеджменту и экономике.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров заявил “Ъ”, что такие сетевые формы межвузовского взаимодействия, как университет СНГ, «давно доказали свою эффективность». «Интегрированные программы подготовки магистров, например, вносят ощутимый вклад в экономики России и стран-партнеров. Они также способствуют вовлечению большего числа студентов в академическую мобильность»,— говорит он. Ректор Самарского государственного технического университета Дмитрий Быков считает, что создание Сетевого университета СНГ положительно повлияет на работу по интернационализации высшего образования, особенно на внедрение «программ двойных дипломов с зарубежными вузами и развитие всех форм образовательной и научной академической мобильности студентов».

Ксения Миронова