Курс на обордюрирование

Муниципальные чиновники и полиция недовольны тем, как в Башкирии исполняется введенный в апреле закон о штрафах за парковку на газонах. Хотя сумма начисленных штрафов превысила 25 млн руб., их взимаемость остается невысокой: суды, куда обращаются автомобилисты, часто отменяют протоколы административных комиссий. В городах исполнение закона тормозится отсутствием организованных парковок во дворах, автовладельцы засыпают газоны щебнем, чтобы скрыть травяное покрытие. На селе эту норму просто игнорируют, так как хотя трава там есть, но нет бордюров (неотъемлемая часть газона), а ссориться с местным населением чиновники не рискуют, так как считают ситуацию в сельской местности и так напряженной.

В Курултае вчера обсуждали эффективность исполнения введенной в апреле нормы кодекса об административных правонарушениях, которая позволяет административным комиссиям штрафовать автомобилистов за парковку на газонах. К газонам, напомним, депутаты отнесли озелененные участки земли, ограниченные бордюром. Штраф варьируется от 1 тыс. до 2 тыс. руб. для физлиц и от 20 тыс. до 30 тыс. для юридических.

С апреля до конца сентября на автовладельцев наложили более 33,67 тыс. штрафов на сумму 25,7 млн руб., из которых 18 тыс. штрафов на 13,3 млн руб.— в Уфе, отчитался председатель республиканского госкомитета по делам юстиции Владимир Спеле. Объем выплаченных штрафов он назвать затруднился, а другие участники совещания сообщили, что он не превышает 25%. При этом, добавил господин Спеле, выявлять такие нарушения административные комиссии стали реже — если в первое время регистрировалось по тысяче нарушений в день, то в последние два месяца — по сотне. Докладчик связал это с тем, что нарушать стали меньше, но признал, что и автомобилисты научились избегать административной ответственности за парковку на газонах. Они оспаривают решения комиссий в судах и выигрывают дела, отметил Владимир Спеле. Чаще всего это происходит потому, что на тех стихийных парковках, которые подпадают под понятие «газон», уже перестала расти трава, и суды их газонами не признают. Кроме того, комиссии прилагают к материалам дела черно-белые фотографии, на которых трава не видна.

Заместитель председателя административной комиссии Советского района Уфы Дамир Камалов добавил, что некоторые автовладельцы скидываются на щебень и засыпают им газоны. «Чтобы мы не видели зеленые насаждения»,— отметил он.

В связи с этим Владимир Спеле предложил депутатам пересмотреть закон и, по примеру других регионов, предусмотреть в нем штраф не только за парковку на озелененных территориях, но и на тех, что «предназначены для насаждений». А начальник отдела профилактики правонарушений по благоустройству МКУ «Центр общественной безопасности» Уфы (так называемая муниципальная полиция) Ринат Диваев предложил запретить парковку на территориях «с утраченным или нарушенным травяным покровом».

Ни один из докладчиков не сообщил, сколько организованных парковочных мест во дворах было создано после введения штрафа за парковку на газонах в Уфе. В Стерлитамаке, сообщил председатель городской административной комиссии Рустам Мушарапов, их появилось 935. Он сообщил, что управляющим компаниям разъясняется: если позволяют придомовые территории, газоны переводили в категорию парковок. Отчасти за интересы автовладельцев вступился «коренной сипайловец», представитель прокуратуры республики Руслан Исмагилов. Он предложил штрафовать только за порчу элементов благоустройства, которые должны стоять на учете муниципалитета и содержаться за его счет. Часть микрорайона Сипайлово — это пустыри, на которых никогда не было плодородного слоя почвы, отметил представитель ведомства. «В планах у нас может быть много чего: и набережная будет благоустроена, и дворовые территории. А по факту на протяжении 15 лет — это пустыри без растительности. Получается, если по бумагам это газон, административная комиссия человека оштрафует»,— возмутился он и добавил, что для доказательства парковки на газонах административные комиссии должны приносить в суды муниципальные акты, подтверждающие, что это был газон.

Другими препятствиями для наложения штрафов становятся ожидания долгих ответов от ГИБДД — иногда они отвечают два месяца. Это известие возмутило главу госкомитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая Владимира Нагорного, который заметил, что за это время может истечь срок исковой давности. Кроме того, как сообщил Дамир Камалов, суды не принимают материалы административных комиссий, зафиксировавших нарушения на мобильные носители. Соответствующее постановление пленума Верховного суда вышло в конце июня.

Владимир Нагорный заинтересовался, как взыскиваются штрафы с нарушителей за парковку на газонах в сельской местности. Председатель административной комиссии Ишимбайского района Наиль Байрамгулов сообщил, что чаще всего такие штрафы не назначаются, так как в селах практически нет бордюров. «Но асфальт-то есть?» — спросил господин Нагорный, на что получил ответ: «Есть, в некоторых местах». Когда Владимир Нагорный заострил внимание на том, что не мешало бы штрафовать сельчан, паркующихся на траве, господин Байрамгулов сообщил, что главы сельских поселений, входящие в административные комиссии, «стараются не конфликтовать с местным населением». «Чтобы не обострять и без того сложную социальную ситуацию»,— добавил он.

Руководитель АНО «Уфасити.ми», член Совета по развитию институтов гражданского общества при главе Башкирии Вадим Беляков предложил переписать норму КоАП, сделав в ней отсыл на муниципальные правила благоустройства. «А то мы в КоАП пытаемся впихнуть невпихуемое. Логично сделать так, что в законе мы только пишем ответственность за правонарушения, а детализированные нормы — покрытие, газоны, бордюры — прописать в правилах благоустройства. В Уфе они будут одни, а в районах — другие»,— отметил он. Предложение не понравилось Владимиру Нагорному. Он возразил, что муниципалитеты и так должны были прописать в правилах понятие озелененной территории. «Если бы эта работа была проведена, у комиссии было бы больше шансов отстоять правоту в судах»,— отметил он.

Вадим Беляков обратил внимание на то, что не ясно, как закон будет работать зимой. Управляющие компании должны очищать придомовые территории от снега до бордюров, ответил Владимир Нагорный, но сам же оговорился, что «у нас такого никогда не бывает». На что президент Адвокатской палаты республики Булат Юмадилов предложил поставить на газонах таблички, «чтобы было понятно, что там парковаться нельзя».

По итогам обсуждения депутаты решили взять паузу и не менять КоАП по крайней мере до конца зимы. «Сначала нужно пережить зиму, а там видно будет»,— резюмировал Владимир Нагорный.

Влада Шипилова