Долг менеджером красен

Кредиторы сети супермаркетов «Матрица», свернувшей работу из-за крупных долгов перед банком «Траст», пытаются привлечь к ответственности бывших менеджеров холдинга и его владельца Тимура Гизатуллина. Итогом первого такого разбирательства в арбитражном суде Москвы стало привлечение к субсидиарной ответственности бывшего генерального директора управляющей компании «Сеть супермаркетов “Матрица”» Светланы Игнатьевой. Суд обязал ее выплатить 81,4 млн руб., при этом господина Гизатуллина от ответственности освободил. Защита госпожи Игнатьевой уверена, что ее «подставили», так как к моменту ликвидации компании она уже ею не руководила.

Арбитражный суд Москвы обязал Светлану Игнатьеву, руководившую в 2015–2018 годах ООО «Сеть супермаркетов “Матрица”», выплатить предприятию 81,4 млн руб. Привлечь бывшего директора компании, управлявшей розничной сетью, к субсидиарной ответственности, равной долгу перед кредиторами, потребовал ее конкурсный управляющий Радик Газизов. Он заявил, что, когда компания в октябре 2018 года была признана банкротом, Светлана Игнатьева не передала ему первичные бухгалтерские документы, в результате он не может установить активы должника, оспорить подозрительные сделки, взыскать дебиторскую задолженность, словом сформировать конкурсную массу. Другими ответчиками в этом разбирательстве были предприниматель Тимур Гизатуллин, которому принадлежит компания (через АО «Холдинг “Матрица”»), а также сам холдинг «Матрица». Однако этих ответчиков суд освободил от ответственности.

ООО «Сеть супермаркетов “Матрица”», зарегистрированное в 2010 году в Москве с уставным капиталом 41,1 млн руб., управляло частью сети одноименных супермаркетов. Сеть свернула работу в 2018 году из-за долга перед банком «Траст». В мае 2018 года объявление о намерении подать на банкротство предприятия опубликовал физлицо Антон Соин, купивший долг «Сети супермаркетов “Матрица”» в размере 621 тыс. руб. у ООО «Альтаир групп». 18 июня господин Соин подал в суд заявление о признании должника несостоятельным. Через два дня после этого, 20 июня 2018 года, «Сеть супермаркетов “Матрица”» объявила о ликвидации по решению учредителя. Ликвидатором был назначен Андрей Кручинкин. В октябре 2018 года суд ввел в компании процедуру банкротства по заявлению Антона Соина. Она проходит по упрощенной процедуре.

Своим кредиторам «Сеть супермаркетов “Матрица”» должна 81,4 млн руб. Основным кредитором, с суммой требований 66,8 млн руб., является самарский «Активкапитал банк» (лицензия отозвана в марте 2018 года, контролировался Григорием Оганесяном). Активы, как следует из материалов банкротного дела, у должника не установлены.

Представитель Светланы Игнатьевой в суде Михаил Абрамович с исковыми требованиями не согласился. Он заявил, что бывшая директор предприятия передавала все документы Тимуру Гизатуллину. Однако бумаг, которые бы это подтвердили, представитель ответчицы предъявить суду не смог.

В свою очередь, Тимур Гизатуллин представил на процессе акты приема-передачи, подтверждающие, что он передал часть документов предприятия ликвидатору, а также конкурсному управляющему. Что касается АО «Холдинг “Матрица”», то суд пришел к выводу, что компания-владелец должника ответственности не несет: финансовых документов дочернего предприятия у нее не было.

Розничная сеть «Матрица», объединявшая 31 супермаркет в Уфе и 11 — в других городах республики, свернула деятельность в прошлом году. В настоящее время поданы иски о признании банкротами всех предприятий группы «Матрица».

Получить комментарии у Радика Газизова вчера не удалось: его телефон был недоступен. Представитель Светланы Игнатьевой Михаил Абрамович сообщил, что она намерена оспаривать решение суда. «Она уволилась из “Матрицы” еще в 2017 году по собственному желанию, но Гизатуллин почему-то не внес эти данные в реестр. Акт о передаче документов она не составила из-за своей неопытности,— пояснил адвокат.— По сути, девушку просто подставили». «Привлечь собственника к ответственности за отсутствие документов сложно, так как распоряжаться документами — обязанность руководителя. Даже если директор действительно передавала документы владельцу компании, она должна была составить акт приема-передачи,— отмечает генеральный директор компании “Бэйсик консалтинг” Рауль Сайфуллин.— Таким образом, в апелляции ей будет непросто. Она может заявить, что к процессу не был привлечен ликвидатор предприятия, который, по сути, руководил компанией после нее. Или попытаться доказать, что фактически все решения принимал владелец предприятия. Но перспективы отмены решения все равно выглядят призрачными».

Глава департамента банкротной практики коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов отмечает, что единственной возможностью для бывшего директора избежать ответственности может стать доказательство того, что «не переданные ею документы никаким образом не могут помочь пополнить конкурсную массу». «Но, на мой взгляд, шансов предоставить такие доказательства очень мало. Отсутствие актов приема-передачи — это существенный недостаток в правовой позиции бывшего директора»,— заключил юрист.

Булат Баширов