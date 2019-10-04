Перевозчикам подтвердили сговор

Суды двух инстанций признали наличие сговора на рынке муниципальных перевозок в Саратове при проведении конкурса в 2014 году. Это следует из постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, рассмотревшего апелляционную жалобу администрации города, МКУ «Транспортное управление», АО «Межгородтранс» и АО «Автокомбинат2». УФАС признал их нарушившими различные статьи ФЗ «О защите конкуренции». По мнению юристов, теперь нарушителям грозят штрафы, а также возможно возбуждение уголовного дела по статье «ограничение конкуренции».

Администрация Саратова, муниципальное казенное учреждение «Транспортное управление» и компании перевозчики не смогли обжаловать решение Арбитражного суда Саратовской области, который, в свою очередь, отказался отменить решение регионального УФАС, уличившего мэрию и транспортные предприятия в антиконкурентном сговоре на рынке муниципальных перевозок.

Как писал „Ъ“, администрация Саратова провела конкурс по отбору перевозчиков в 2014 году по 91 лоту. По результатам аукциона 9 и 10 декабря 2014 года с АО «Автокомбинат 2», АО «Межгородтранс», МУПП «Саратовгорэлектротранс» и ООО «Икар» (правопреемником является ООО «Икар-Авто») был заключен срочный договор на три года. В 2016 году на основании вступившего в силу годом ранее Федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» перевозчикам выдали карты маршрутов регулярных перевозок (документ, в котором указано, сколько автобусов может работать на одном маршруте) сроком на три года. На основании карт комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова выдал компаниям в декабре прошлого года свидетельства об осуществлении регулярных ­перевозок.

Ранее саратовское УФАС уже возбуждало административное дело по признакам нарушения Закона «О конкуренции». Антимонопольщики обратили внимание на то, что на всех 36 маршрутах «Автокомбината2» транспортное обслуживание осуществлялось привлеченным автомобильным пассажирским транспортом индивидуальных предпринимателей, у «Межгородтранса» таких случаев 10 из 18, аналогичная ситуация была с автобусами «Саратовгорэлектротранса». Перевозчикам удалось оспорить возбуждение этого дела, однако факт привлечения на маршруты сторонних перевозчиков стал основанием для возбуждения уголовного дела в отношении совладельца АО «Автокомбинат 2» Андрея Беликова. Следствие считает, что, поскольку «Автокомбинат 2» не перевозил пассажиров самостоятельно, то компания незаконно получила от правительства компенсации за льготников в размере 450 млн руб. Дело еще ­расследуется.

Прокурорская проверка также показала, что органом местного самоуправления и МКУ «Транспортное управление» контроль за соблюдением условий договоров об организации перевозок пассажиров не осуществлялся.

Решением Саратовского УФАС России администрация была признана нарушившей ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О защите конкуренции», МКУ «Транспортное управление», АО «Автокомбинат2» и АО «Межгородтранс» — п. 4 ст. 16 Федерального закона «О защите конкуренции».

Решение было обжаловано в судебном порядке, однако обе инстанции оставили его в силе, в удовлетворении требований жалобы было отказано.

Руководитель АО «Пассажиртранс», которое является фактическим преемником АО «Межгородтранс», Михаил Любарский затруднился прокомментировать решение Двенадцатого арбитража. «У нас в судах различных инстанций порядка семи дел, где второй стороной выступает УФАС. Я, честно говоря, уже запутался. Суды встают то на нашу сторону, то на сторону антимонопольного органа. Вот буквально позавчера встречались с УФАС в апелляционной инстанции. Суд посчитал, что мы правомерно были допущены до конкурса перевозчиков, УФАС это решение пыталось обжаловать, но безуспешно»,— уточнил он.

В администрации Саратова вчера не ответили на запрос „Ъ“.

Руководитель юридической компании «Авис» Гелена Алексеева отмечает, что перевозчикам грозят «гигантские штрафы», а также в отношении них и чиновников администрации могут быть возбуждены уголовные дела. «В 2016 году по итогам прокурорской проверки выяснилось, что выигравшие конкурс перевозчики фактически перевозки не осуществляют. Этим занимались 83 лица, индивидуальные предприниматели, которым, «продали» право на осуществление перевозок. Фактически получилось, что ИП работают на «монополистов», а у последних нет ни своего подвижного состава, ни водителей. Так у АК2 должно было быть 550 автобусов, нет ни одного, у других примерно такая же ситуация. Что касается мэрии и МКУ, то к ним возникли другие вопросы — почему они, уполномоченные осуществлять контроль за перевозками органы, не разобрались или закрыли глаза на то, кто у них занимается перевозками. Они должны были, в связи с нарушением условий договора, обратиться в суд, расторгнуть контракты и объявить новый конкурс. Но никто этого не сделал»,— отметила юрист.

Марина Ковалева