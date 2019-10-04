Янина Калина покинула краевой Минздрав

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом Минздраве, замминистра Янина Калина уволилась по собственному желанию. Ее последний день работы в министерстве был 24 сентября. Она отвечала за контроль над лекарственным обеспечением, документооборот, IT-проекты (электронное здравоохранение). По данным «Ъ-Прикамье», она уволилась в связи с переездом в Москву. На ее место пока никто не назначен.

По одним данным, замминистра может быть назначен Михаил Суханов, главврач Березниковской больницы, сын известного кардиохирурга Сергея Суханова. По другим, главный врач Пермской станции скорой помощи Евгений Камкин.