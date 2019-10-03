Five o’clock

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о результатах тестирования Apple Watch 5 Series.

Позвольте начать с вопроса: сколько часов в одной секунде? Не утруждайте себя арифметикой. Правильный ответ — единица. В среднем по одной шутке Apple Watch продается каждую секунду по всему миру в течение этого года, согласно расчетом UBS. Это на 40% больше показателей прошлого года. Сможет ли новое поколение «яблочной» носимой электроники оправдать такой рост популярности всего семейства? Ответ я искал при тестировании модели пятой серии.

Однозначный ответ «да» будет для пользователей ранних Apple Watch до третьей серии включительно. При сравнении достаточно будет разницы в размерах дисплея. Куда интереснее как изменилось устройство по отношению к ближайшему предшественнику. Ведь диагональ дисплея у четвертого поколения такая же. Тут купертиновцы приготовили козырь в виде режима всегда включенного экрана. Новая технология приглушает яркость и снижает частоту обновления кадра вплоть до одного герца для экономии батареи. Но циферблат при этом постоянно доступен пользователю. Поднимать руку, как раньше, чтобы активировать дисплей, уже ненужно — заметное преимущество.

Кроме того, новинка предлагает больше возможностей с точки зрения категории «Здоровье». Отдельное приложение отслеживает шумовое загрязнение и предупреждает владельца часов о критических показателях. С его помощью, например, я теперь точно знаю, насколько шумная столичная подземка в конкретных перегонах моей ветки метро. Опция сначала может показаться ненужной, но это не так. Например, две трети жителей крупных городов получают негативное психологическое воздействие из-за постоянного шума. Более 40% опрошенных задумываются о переезде. Такую информацию приводят специалисты компании Jabra и телеканала «Наука».

Apple Watch пятой серии умеют отслеживать менструальный цикл. Пригодится не только девушкам, но и мужчинам, если пара, например, планирует беременность. Встроенный в новинку компас и калькулятор тоже предполагают специфические сценарии, но, тем не менее, они там есть. Из коробки владельцы пятого поколения умных «яблочных» часов также получают отдельный App Store с приложениями специально для гаджета, без необходимости установки материнских приложений на iPhone. С собственным магазином программ удвоился и объем хранилища — 32Гб.

К сожалению, из-за особенностей законодательства пока в России не будут продаваться Apple Watch 5 с корпусами из титана и керамики. В этих моделях встроены электронные сим-карты. В ином случае особые материалы можно было бы записать в еще одно полноценное преимущество.

Другие новости из мира высоких технологий читайте на нашем сайте в разделе Hi-Tech.