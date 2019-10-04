«Магнит» замахнулся на премиум-сегмент

«Магнит» планирует ввести новый ценовой сегмент — премиум. Кроме того, компания полностью пересмотрит портфель собственных торговых марок, сократив их количество: решено оставить 26 брендов против 69 и 1 тыс. товарных позиций вместо 3,6 тыс. Развитие собственных торговых марок «Магнита» будет тесно связано с развитием собственных производственных активов. Таким образом в компании надеются нарастить долю в выручке до 20%. Основной конкурент «Магнита» — компания X5 Retail Group также намерена вдвое увеличить долю своих СТМ к 2021 году.



Компания «Магнит» выйдет с собственными брендами в сегмент «премиум». С этим сегментом ритейлер прежде не работал. «Мы намерены заполнить потребительские ниши новым уникальным предложением, которое позволит дифференцироваться от конкурентов»,— сказали в пресс-службе компании. На первом этапе в этой линейке будут представлены такие товары, как снеки, орехи, консервация, сыры и другая продукция. Также планируется запустить линейку товаров для поддержания здорового образа жизни. Первые бренды в этих сегментах появятся в 2020 году.

Кроме того, в компании в целом пересмотрят портфель собственных торговых марок (СТМ). В 2020 году в магазинах сети будет представлено 26 собственных брендов, включающих более 1 тыс. товарных позиций. На конец 2018 года у «Магнита» было 69 собственных торговых марок, включающих 3,6 тыс. товарных позиций, большинство из которых пользовалось слабым спросом у покупателей. На следующий год компания сформирует предложение в трех ценовых сегментах: эконом, средний и премиум.

«Мы переосмыслили всю линейку СТМ, привели ее в соответствие с ожиданиями покупателей и реалиями рынка. Наша задача — сделать собственные бренды эффективными, значительно увеличить их оборачиваемость, а долю в выручке нарастить до 20%»,— сказал президент и гендиректор розничной сети «Магнит» Ян Дюннинг. По итогам 2018 года этот показатель составлял 8%.

Развитие собственных торговых марок «Магнита» будет тесно связано с развитием собственных производственных активов. На сегодняшний день они представлены 11 промышленными и четырьмя агропромышленными комплексами. Для развития брендов в сегменте премиум компания задействует возможности прямого импорта эксклюзивной продукции.

В компании X5 Retail Group рассказали, что по итогам прошлого года доля СТМ в обороте Х5 составила порядка 12%. «Лидирует по этому показателю внутри Х5, безусловно, "Пятерочка" с долей 13%, в "Перекрестке" этот показатель — 6%, в "Карусели" — 4%. Мы планируем в ближайшие годы активно наращивать долю СТМ и к 2021 году довести ее до 22% в "Пятерочке" и до 14% — в "Перекрестке"»,— сказал представитель компании. Он добавил, что в линейке собственных брендов Х5 есть как марки первой цены, так и более высоких ценовых сегментов. «Ассортимент СТМ включает продовольственные и непродовольственные категории, в компании развивают стратегические партнерства с производителями, чтобы совместно создавать эксклюзивные продукты с уникальными потребительскими характеристиками, например бренд "Русская лоза" совместно с "Абрау-Дюрсо"»,— сообщил собеседник „Ъ-Кубань“.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев говорит, что решение топ-менеджмента сети развивать премиум-сегмент является попыткой отстоять свое место на рынке. «В "Магните" сменилась команда, теперь ритейлер постоянно находится в каком-то поиске, и он не всегда носит системный характер: топ-менеджеры работают на ощупь. Несмотря на то, что магазины сети продолжают открываться, в целом ритейлер серьезно сдал позиции. Если несколько лет назад они были первыми на рынке, то в последнее время уступили пальму первенства Х5 и не могут их догнать. Решение работать в премиуме — очередная попытка найти свою нишу»,— сказал аналитик. При этом он отметил, что решение руководства сократить часть товарных позиций выглядит логичным. «Один из брендов мешает развиваться другому — это называется "внутренний каннибализм". Схожие по цене и потребительским качествам товары мешают друг другу, если их слишком много. Уменьшив количество позиций до 2-3 в каждой линейке, компания только выиграет»,— считает господин Коренев.

Елена Рыжкова