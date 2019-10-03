Китайцы присматриваются к «Интуристу»

Китайская компания Fosun направила неофициальное предложение о покупке одному из крупнейших российских турпоператоров — компании «Интурист», сообщают «Известия». Ранее Fosun хотела выкупить долги британской трэвел-группы Thomas Cook. Сделка тогда не состоялась, старейшая турфирма обанкротилась, а инвесторы из Поднебесной обратили внимание на ее дочерние компании, в частности, на «Интуриста».

Интерес к покупке российского туроператора есть у многих профильных инвесторов, говорит директор по продажам компании «Интурист» Сергей Толчин: «Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить эти данные. Могу сказать, что интерес от разного рода инвесторов к нашей компании есть. В принципе, мы многопрофильный туроператор, который занимает лидирующие позиции в целом. По приему иностранцев мы — самый крупнейший туроператор, по внутреннему туризму делим второе-третье место, по выездному туризму — в топ-5 находимся. Поэтому это интересно, скажем так, любому профильному инвестору, когда потенциальный актив развит всесторонне».

По словам экспертов, интерес Fosun к «Интуристу» может быть связан со стабильным ростом рынка въездного туризма. Последние пять лет он развивается за счет увеличения потока гостей из Поднебесной и будет расти еще как минимум несколько лет. Но это не значит, что туристов в России станет больше и от этого выиграет экономика, считает независимый эксперт туриндустрии Александр Макляровский: «Я могу констатировать и даже уверять, что будет устойчивый рост — не менее 10% в год. Но это не значит, что общее количество туристов тоже будет расти. Многие иностранные туроператоры, когда готовят программу в Россию, просят, чтобы российский оператор селил их в отелях, где нет китайцев. Последние создают очень много неудобств разного рода, от шума и беспорядка до всяких запахов и прочего.

Покупка “Интуриста” китайцами не принесет России дополнительных средств. Они сумеют сделать так, что вся прибыль уйдет в Китай, и все налоги будут платиться там же».

Если сделка по покупке «Интуриста» китайской структурой все же состоится, это вряд ли повлияет на внутренние правила компании, считает главный редактор портала turizm.ru Алексей Песков: «Я думаю, вероятность того, что китайцы купят компанию и изменят ее политику радикально, минимальна. На мой взгляд, это традиционная для современного бизнеса смена владельца, который, скорее всего, не будет погружаться в механизм конкретной компании, а просто будет требовать от нее дивидендов. Поскольку мы знаем, что фактически уже большинство мировых компаний принадлежит Китаю, не только туристических, а именно индустриальных, то, полагаю, что для туристической отрасли здесь никаких изменений не будет».

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Некоторые аналитики считают, что если китайский фонд выкупит «Интурист», это может способствовать развитию туризма в регионах. Гости из Поднебесной гораздо чаще посещают провинциальные русские города, чем путешественники из Европы.

Кирилл Абакумов