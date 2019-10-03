Орловский кабельный завод направит на реконструкцию 103 млн рублей

ООО «Кабельный Завод "Эксперт-Кабель"» планирует реализовать проект по реконструкции участка производства кабелей среднего напряжения стоимостью 103 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, 50 млн руб. из этой суммы компания получит из Фонда развития промышленности (ФРП) Орловской области, экспертный совет которого уже одобрил этот займ.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кабельный Завод "Эксперт-Кабель"» зарегистрировано в Орловской области в 2014 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. По 40% долей общества принадлежит Валерию и Дмитрию Черемисиным, 10% — у гендиректора Сергея Кутенева, еще по 5% — у Сергея Хромова и Егора Черемисина. Выручка в 2018 году составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 7,4 млн руб.