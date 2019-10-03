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Регионы, где происходит наибольшее число ДТП с водителями-новичками

Cубъект федерации Число ДТП Изменение к прошлому году, %
Москва 348 5,5
Санкт-Петербург 297 19,3
Краснодарский край 261 4,8
Нижегородская область 218 21,1
Московская область 217 -7,3
Самарская область 180 -8,2
Республика Татарстан 177 9,3
Ставропольский край 142 1,4
Кемеровская область 138 29,0
Свердловская область 136 9,7
Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года
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