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04 октября, пятница
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00:01
Главные анонсы 4 октября
03/10
Медведев уволил главу Росгидромета
03/10
Минфин предложит повысить минимальную цену водки до 230 рублей
03/10
Минфин намерен обеспечить полную прослеживаемость расходов на нацпроекты
02:28
В Санкт-Петербурге станцию метро затопило в день открытия
01:59
Развивавший «Пятерочку» Игорь Плетнев перешел в «Мегаполис»
01:48
Президент Эквадора объявил режим ЧП из-за протестов
01:29
Госдеп США одобрил продажу Украине противотанковых комплексов Javelin
00:58
Россия предложила взять паузу в работе первого комитета ГА ООН из-за невыдачи виз Вашингтоном
00:43
Европарламент не примет предлагаемые Джонсоном условия соглашения по «Брекситу»
00:22
Facebook запустила мессенджер для близких друзей из Instagram
03/10
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиге Европы
03/10
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными на следующей неделе
03/10
Трамп призвал Украину и Китай провести расследование против Байдена
03/10
Путин выступил против создания новых военных блоков
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Регионы, где происходит наибольшее число ДТП с водителями-новичками
03.10.2019
Cубъект федерации
Число ДТП
Изменение к прошлому году, %
Москва
348
5,5
Санкт-Петербург
297
19,3
Краснодарский край
261
4,8
Нижегородская область
218
21,1
Московская область
217
-7,3
Самарская область
180
-8,2
Республика Татарстан
177
9,3
Ставропольский край
142
1,4
Кемеровская область
138
29,0
Свердловская область
136
9,7
Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года
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