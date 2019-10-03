«Престижности района и удобства локации недостаточно»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие факторы влияют на решение о покупке двух- и трехкомнатных квартир в столице.

Клиенты проектов бизнес-класса в Москве, как правило,— состоявшиеся люди с доходом выше среднего уровня. Они часто путешествуют. Среди наиболее важных для себя ценностей выделяют саморазвитие, а также развитие и обучение своих детей. К таким выводам пришли аналитики компании «Бест-Новострой» на основании собственного исследования, проведенного в третьем квартале текущего года.

Выявленный перечень приоритетов, по данным экспертов, сказывается и на пожеланиях, и на требованиях клиентов к самому жилью бизнес-класса. Им уже становится недостаточном лишь престижности района, удобства локации, качества отделочных материалов и уникальности архитектурных решений. Нужна образовательная инфраструктура, причем высококлассная. Брокеры говорят, что ее наличие в 47% случаев является решающим фактором при покупке двух- и трехкомнатных квартир в новостройке.

Такие районы центра, запада и юго-запада старой Москвы, как Хамовники, Крылатское, Кунцево и Фили-Давыдково, традиционно возглавляют рейтинг локаций с лучшими детсадами и школами. Но в некоторых из них уже отмечен дефицит качественных проектов в ценовом уровне до 10 млн руб. В Хамовниках, например, жилых новостроек бизнес-класса не представлено вовсе: все заявленные объекты реализуются в элитном классе с соответствующим уровнем цен, от 30 млн руб. за квартиру. Не получится купить квартиру бизнес-класса от застройщика и в Крылатском — здесь в продаже представлен только один жилой комплекс комфорт-класса. В районе Фили-Давыдково достраивается единственный жилой комплекс бизнес-класса, где минимальная стоимость квартиры зафиксирована на уровне от 15,5 млн руб.

Самый большой выбор новых объектов бизнес-класса сейчас заявлен в таких районах, как Раменки, Кунцево и Можайский. А в связи с дефицитом площадок под строительство в тех же Хамовниках, их статус будет только расти, в том числе за счет появления здесь новых качественных проектов.