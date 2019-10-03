Фонд семьи Гуцериевых инвестировал более 1 млрд рублей в игровой онлайн-сервис

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева выходит на рынок гейминга России и на базе платформы американской Nvidia запускает игровой облачный сервис Gfn.ru. Об этом представители компаний объявили на презентации в ходе выставки «Игромир». Принадлежащий семье Гуцериевых фонд Larnabel Ventures инвестировал в проект более 1 млрд руб.

В ближайшие несколько лет онлайн-сервис планирует набрать более 1 млн пользователей. Цена ежемесячной подписки на сервис составит 999 руб., стоимость игр в подписку не входит. Gfn.ru поддерживает более сотни игр, включая War Thunter, Warface, World of Tanks, «Метро:Исход» и другие.

Партнерами проекта также стали группа «М.Видео-Эльдорадо» (входит в «Сафмар») и «Ростелеком». Подписки на сервис будут доступны на его сайте, также во всех магазинах ритейлера в Москве и Санкт-Петербурге, в личном кабинете абонентов «Ростелекома».

Юлия Тишина