Прокуратура Краснодара возбуждает против правозащитницы дело о нежелательной организации

Правозащитницу Юлию Федотову вызвали в прокуратуру Краснодара по вопросу возбуждения административного дела по статье 20.33 КоАП. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Статья регулирует осуществление деятельности иностранных или международных неправительственных организаций, которые могут быть признаны нежелательными.

По словам самой госпожи Федотовой, такой организацией сочли «Правозащиту Открытки».

Госпожа Федотова также написала, что ее защиту в рамках Pro bono проекта «Право 45» осуществляет известный адвокат Алексей Аванесян и еще несколько человек.

Елена Рыжкова