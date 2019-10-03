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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Курская АЭС за девять месяцев превысила план по выработке электроэнергии на 6%

За январь-сентябрь 2019 года Курская АЭС выработала свыше 17,1 млрд кВт·ч электроэнергии, из которых около 1 млрд кВт·ч — сверх плана. Об этом сообщили на станции. В сентябре выработка составила 1,76 млрд кВт·ч, план ФАС выполнен на 105,3%. Выработанной с начала года «сверхплановой» электроэнергии, если бы она поставлялась только курским потребителям, хватило бы почти на полтора года. Потребителями электроэнергии станции являются 19 регионов центральной России.

Сейчас на станции в работе находятся первый, второй и четвертый энергоблоки; третий — в плановом ремонте. Продолжается сооружение двух энергоблоков станции замещения.

Олег Мухин


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