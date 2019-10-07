Навсегда свои

«Огонек» одним из первых заметил этот феномен. О том, как на селе берут под опеку детей, чтобы сохранить школу и жизнь в селе, журнал писал еще 11 лет назад. При подготовке этой публикации мы связались с героями наших репортажей и узнали, как сегодня живут сельские школы.

Подготовила Наталия Нехлебова

№ 46, 2008 год

Сенная обитель

Сейчас эти ребята выросли Фото: Василий Максимов

«В школе маленькой брянской деревни Сенное — 27 учеников. Из них 12 — приемные.

А всего в этом селе 198 жителей и 15 приемных ребят. Если бы не они, приемные, школу закрыли бы…

В школе деревни Сенное читают Афанасия Фета — идет урок развития речи. В кабинете 18 человек, и это сразу вся начальная школа — 1-й, 2-й, 3-й и 4-й классы. Быстроглазый второклассник Сережка Антюфеев, учительский сын, тянет руку. Здесь же два мальчишки завуча Надежды Сячиной — Сашка и Стас, директорские Витек и Вовка и две сестрицы Анастасия и Анжелика — дочери учительницы Татьяны Каташоновой, она же — глава сельсовета. Получается, полкласса почти "учительские" дети. Только фамилии у них не те — их родили другие люди. Учительницы деревни Сенное за два года набрали в свои семьи этих мальчишек и девочек из детских домов и приютов.

Директор Наталья Сулина взяла братьев — Вовку 10 лет и 7-летнего Витю. Сейчас они заправски "сеют" зерно курам и отгоняют гусей: "Это наше хозяйство!"

У учительницы Татьяны Каташоновой три дочки сестренки. Она в школе хоть и простая учительница, зато в деревне — глава! Каташоновские Фаина 14 лет, 12-летняя Настя и 10-летняя Лика держатся только вместе и глаза на чужих поднимают редко. Худенькие, суровые. Как и многие приемные дети Сенного, пока еще не могут наесться.

А десять лет назад полкласса в Сенном были учительские дети Фото: Василий Максимов

Школа осталась, 15 детей обрели семьи — но ценой тотального снижения успеваемости. Учителя проблему видят, но не оправдываются:

— Конечно, на прежний уровень нам успеваемость еще долго "втаскивать". Да и на уроке "прижмешь", бывает, двоечника, а он вдруг пискнет: "Ну ма-ам!" Приучаем, конечно, что на уроке мы не "мам". Но они этим словом никак насытиться не могут. Нужно время».

Прошло 11 лет. «Огонек» связался с героями своего репортажа.

В этом году в апреле директор школы Наталья Сулина взяла еще одного приемного ребенка. Дочку Валерию 14 лет. Ее старший сын Вова недавно вернулся из армии. Работает в селе на стройке. А младший сын Витя в этом году пойдет служить. Почти все приемные дети остаются в селе. Работают, женятся, заводят детей. Школа жива. В ней сейчас учатся 20 ребят и только четверо из них приемные.

№ 11, 2012 год

Приемное счастье

Недостоевы — Валентина Сергеевна с Юлей и Даней Фото: Елена Воробьева, Коммерсантъ

«В селе Кульнево Жирятинского района учителя взяли под опеку детей. Они уверяют: в 2006-м, когда брать детей в семьи начинали они, мода на "оптимизацию" до них еще не дошла. В школе было целых 63 ученика! Это только два года назад о возможном ее закрытии стали в районе поговаривать. Так что спасали они исключительно себя, искали своей жизни — продолжения, наполненности и смысла. Директор школы Галина Сахарова взяла двоих детей — Катю 7 лет и Илью 5 лет. До того как стать Кате дочкой директрисы, была она дочкой алкоголика. Соседи рассказывали — 4-летнюю Катю отец будил в три ночи, слал за водкой. В 30-градусный мороз, в резиновых сапожках. А потом его осудили. И бабушка умерла. Катя и ее брат попали в райбольницу. Родные дяди и тети не пожелали забрать детей к себе. Из больницы им был один путь — в детский дом. Катя вспоминает: "Я уже тогда поняла, что чуда ждать не надо, к нам оно не придет". Ей было 7 лет, Илье — 5. И тут появляется Галина Леонидовна… Надо было пройти все стадии оформления: детей пришлось бы забирать из детдома. Глава района был новый, незнакомый, но Сахарова рискнула обратиться. Ответ был человеческий: "Под мою ответственность завтра забирайте детей".

Галина Сахарова и ее Катя и Илья Фото: Елена Воробьева, Коммерсантъ

И дети пошли один за одним: сразу же Недостоевы взяли Юлю и Даню в 2006-м. Потом семья Бондарьковых пополнилась Машей и Оксаной Дашевскими. В 2008-м словесник Татьяна Ситникова взяла на воспитание погодков Диму и Алину. В число приемных родителей Кульнева, по примеру школьных учителей, попала доярка местного совхоза Садоха со своим Пашкой…»

Сейчас приемная дочка директора учится в Брянском государственном аграрном университете. Будет землемером. Планирует вернуться в село. Илья осенью пойдет в армию. А вот школа работает последний год — в ней осталось всего 6 учеников. Новых приемных детей в селе пока брать не торопятся.

№ 37, 2008 год

Хуторские дети

Людмила Кошаева и пятеро ее приемных детей Фото: Сергей Панин

«В донском хуторе Малые Озерки неродные дети воспитываются в каждой седьмой семье. Местный глава Иван Степанович Гель очень гордится такой статистикой: "У нас самая большая плотность приемных детей по Волгоградской области!"

Все началось в 2000 году, когда Евгения Тарасова с мужем Иваном пришли к хуторскому главе с просьбой поддержать их решение взять ребеночка. Решились супруги на это после трагедии — у них в одну ночь от неисправной проводки в доме сгорели взрослые дочь и сын с внучкой. Сначала взяли двух девочек, потом еще сестру с братиком. А вслед за Тарасовыми потянулись хуторяне, семья за семьей, к главе — "за детьми".

— Говорят, детей часто из-за денег берут,— размышляет Иван Степанович.— В том числе и из-за денег! И не надо этого стесняться!

Долго не решался глава Озерков удовлетворить запрос на детей и от супругов Кошаевых. Александр Кошаев как-никак оттянул три срока: то теленка украдет, то мешок зерна — такой вот хулиган. Вернулся из тюрьмы, женился на Людмиле. Закодировался. Хозяйство завели. Приходят к главе — хотим ребеночка взять. Сначала Иван Степанович отказал категорически. Поставил условие: "Год пройдет, посмотрим на вас". Следила-следила администрация за Кошаевыми: оба работают, на прекрасном счету, хозяйство огромное завели — овцы, коровы, огород. "В общем, дали Кошаевым дитя — Кольку,— рассказывает Иван Степанович.— Прихожу к ним на Новый год Дедом Морозом, смотрю: в коридоре вагон подарков. Мальчик стоит на стуле и стихи наизусть рассказывает. Папаша Кошаев суетится вокруг. Идиллия!"

Через год Кошаевы взяли еще двух сестренок, затем — 14-летнего мальчика, у которого умерла мама. А потом и маленькую Сашеньку из Иловлинского роддома 11 дней от роду, туда ее мать подкинула на воспитание. И получилось у них пятеро детей».

Найти героев этого материала нам пока не удалось. Но «Огонек» надеется, что у приемных ребят и родителей все сложилось хорошо.