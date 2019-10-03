Создателя нижегородской арт-площадки «Радуга» осудят за незаконное получение гранта

В Нижегородский райсуд передано уголовное дело в отношении предпринимателя Ирины Степановой о хищении средств из регионального бюджета. Как сообщает городская прокуратура, с помощью фиктивных документов она получила 300 тыс. руб. в виде гранта на создание собственного дела из региональной казны.

По версии следствия, в 2014 году Ирина Степанова открыла арт-площадку «Радуга» для детей по созданию песочных картин. Для того, чтобы получить грант, женщина направила в министерство поддержки и развития малого предпринимательства региона ложные сведения, в том числе – о совершении фиктивных сделок, которые повлияли на положительное решение о выдаче ей субсидий.

В ходе расследование женщина признала свою вину и возместила ущерб. Ирине Степановой грозит до 6 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»), но учитывая раскаяние и погашение ущерба, она может рассчитывать на снисхождение и условное наказание.

Анастасия Еремина