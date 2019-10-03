На Дону компания нанесла государству ущерб на 7,8 млн рублей неправильным хранением нефтепродуктов

В Багаевском районе Ростовской области прокуратура проверила ООО «Донской привоз» и нашла нарушение природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Проверка показала, что директор общества, которое занималось продажей нефтепродуктов разместил нефтепродукты на земельном участке площадью 10 соток в станице Багаевская. Анализ почвы на участке показал превышение концентрации опасных веществ в 40 раз, что повлекло причинение ущерба государству в размере 7,8 млн. руб.

В отношении руководителя компании возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 2 ст. 247 УК РФ).

Дарья Голякова