«Все, что можно, мы автоматизируем»

Искусственный интеллект добрался до сферы делового туризма. Новейшие цифровые технологии не просто уводят компании от модели «билетной кассы» или просто агрегатора, но и призваны упростить процесс логистики и максимально сократить время выбора. Как работает эта система? И чем деловой туризм отличается от обычного? Об этом в программе «Цели и средства» Рамаз Чиаурели побеседовал с председателем совета директоров ГК «Аэроклуб» Денисом Матюхиным.

— Что такое деловой туризм, чем он отличается от туризма традиционного?

— Деловой туризм, как и в России, так и в мире — это все-таки командировки. Основная задача и цель делового туризма — перевезти человека, который работает в компании, из точки А в точку Б, снабдить его билетом, гостиницей, визой, если это требуется, и оказывать ему всяческую поддержку в его командировке. И, соответственно, попробовать решить задачи, связанные с отчетностью, которая требуется для корпоративного клиента, дать какие-то рекомендации на будущее и сэкономить бюджет компании в течение года.

— О каких масштабах идет речь?

— На самом деле масштабы всегда разные, все компании разные. Есть компании огромные — «Русал», «Сибур», Coca-Cola, есть компании менее известные, совсем без имени, без бренда, но все они нуждаются все равно в передвижениях — это бизнес. Нужно подписывать контракты и вести переговоры, показывать производство, продукцию и так далее. Это непрерывный поток передвижения людей. Честно говоря, в одной компании это могут быть миллиарды, которые тратятся на командировки, а в другой компании — 10-20 млн руб.

— Вы на рынке уже почти четверть века, насколько далеко вперед этот рынок ушел? И что нужно сейчас предпринимать компаниям, работающим в сфере делового туризма, чтобы идти, что называется, в ногу со временем и выполнить все требования, которые предъявляются?

— Рынок изменился колоссально. Если сравнивать ситуацию, условно, 20 лет тому назад, и сейчас — это просто космические технологии, то, чем мы сейчас занимаемся, что мы делаем. Когда-то мы были обыкновенной билетной кассой. Но где-то около 20 лет тому назад прошла первая системная история по автоматизации внутренних бизнес-процессов. Раньше билеты мы выписывали руками — многие люди уже, наверное, не помнят, что были бумажки, в них надо было вносить ручкой текст. Это сейчас все электронное. Но всего лишь 11 лет тому назад билеты, например, на рейсы авиакомпаний были бумажные, их надо было как-то писать руками — это огромнейшее количество людей, которое сидело и занималось, в общем, мартышкиным трудом. Поэтому первые автоматизированные системы мы еще придумали в 90-х, а серьезный такой рывок произошел, наверное, на рубеже 2005-2006 года. И это действительно позволило нам очень сильно вырваться на рынке, предоставляя совершенно другие условия для клиентов.

Сейчас это уже вообще другая модель ведения бизнеса. Цифровизация в нашем бизнесе стала практически максимально возможной. Все, что можно, мы автоматизируем. Понятно, что не все участники рынка могут себе это позволить, все равно цифровизация — это деньги, нельзя сделать это за три рубля. И, к сожалению, наш бизнес настолько узкопрофильный, что нет готовых коробочных решений. В 90% случаев вы пишете продукты с нуля, и в этом есть определенные сложности: их очень сложно тиражировать. Вот наши продукты практически невозможно тиражировать, ни один конкурент наш продукт не купит. Бизнес-процессы находятся не только на нашей стороне, но и на стороне клиентов. Сейчас очень много популярных онлайн-решений, которыми пользуются корпоративные клиенты: их сотрудники заходят на специальный защищенный портал, заказывают себе все услуги, могут увидеть отчетность, могут посмотреть разные интересные вещи. Вот сейчас у нас запускается интересный продукт — дашборд, который будет позволять анализировать практически все, что происходит в компании, в режиме реального времени. Для этого мы используем решения Business Intelligent. Сейчас запустилось мобильное приложение — единственное на российском рынке для корпоративных клиентов. Это не частная история. И в этом случае мы тоже предоставляем много интересных решений. В ближайшее время запустим интересный продукт — Bleisure. надеемся, что это будет интересно не только обывателям, но и корпоративным клиентам, когда человек может совместить командировку с отдыхом.

— Цифровизация все равно предусматривает человеческий фактор, который контролирует весь этот процесс. Тем не менее, у вас на сайте я прочитал, что вы активно сейчас внедряете искусственный интеллект. ИИ внедряется сейчас везде, но мне интересно, что это дает именно в деловом туризме, в организации деловых поездок? Зачем он нужен? Каким образом взаимодействие будет осуществляться?

— На самом деле, это действительно хорошее, правильное решение. Клиент хочет получить информацию максимально быстро. Что сейчас происходит? Как бы вы ни пытались найти себе максимально быстрый, удобный и комфортный рейс, учитывая правила по цене, вы все равно получите некую выборку, из которой вы будете делать уже свои сортировки. Приведу пример: Москва — Санкт-Петербург — может быть 200-300 рейсов в день. Летают рейсы из разных аэропортов, утром или вечером. И, естественно, когда вы запрашиваете «Москва — Санкт-Петербург», выходит огромное количество информации. Вы ее сортируете, тратите на это определенное время. Потом будете выбирать между рейсом в 9 утра или в 8.45, на чем-то одном в итоге остановитесь. Так вот искусственный интеллект нужен для того, чтобы вы перестали заниматься этой сортировкой. По факту мы действительно много знаем о пассажире. Это миллионы транзакций, которые скопились за годы работы компании. А если человек первый раз к нам пришел, мы всегда сможем смоделировать его профиль — посмотреть, как летают или летали те пассажиры, которые с нами уже долгое время. По закону Парето — 80 на 20 — он будет соответствовать определенной группе профилей тех или иных пассажиров, которые тоже выбирали похожие рейсы. Наша задача заключается в том, чтобы искусственным интеллектом подобрать единственный вариант — тот, который нужен человеку в этой конкретной командировке. В этом случае он получит ответ практически моментально. Обучение системы происходит практически всегда. В этом случае мы повышаем, во-первых, скорость общения между нами и клиентом, повышаем качество обслуживания, сервис. Люди привыкают к такому сервису, это достаточно удобный, хороший инструмент, который можно использовать достаточно долгое время.