Топ-менеджера Credit Suisse выследили у конкурента

Громкий скандал в Credit Suisse может порушить репутацию швейцарских банков. Операционный директор и глава службы безопасности организации подали в отставку. Выяснилось, что они организовали слежку за бывшим топ-менеджером Икбалом Ханом, который недавно ушел к главному конкуренту — в банк UBS. Формальным поводом для слежки стали опасения, что Хан начнет переманивать других сотрудников Credit Suisse. Ситуацию усугубляет то, что у Хана был конфликт с его начальником, Тиджейном Тиамом. Но последний ничего о слежке не знал. Когда история получила огласку, неназванный частный детектив покончил с собой.

Подробности “Ъ FM” рассказала главный редактор швейцарского информационного портала на русском языке «Наша газета» Надежда Сикорская: «17 сентября этого года Икбал Хан заметил за собой слежку, когда ездил на своем автомобиле по Цюриху. Он вышел из машины, попытался заснять преследователей на камеру, а детективы, которые выглядели, по его описанию, как головорезы, с лысинами и татуировками, захотели вырвать у него из рук телефон. Началась драка. Он стал звать полицию. Детективы решили скрыться, но их смогли найти, а банкир подал заявление в цюрихскую прокуратуру, и история тут же просочилась в СМИ.

Также стало известно, что между Икбалом Ханом и главой Credit Suisse Тиджейном Тиамом не самые лучшие отношения, хотя они не только работают, но и живут по соседству. Главное, что волнует профессионалов,— хотел ли Хан переманить с собой других сотрудников Credit Suisse, и есть ли здесь вопрос профессиональной нечистоплотности. И стало известно, что именно Credit Suisse нанял этих детективов, чтобы за ним проследить. Частный детектив, который выступил посредником между банком и детективным агентством, покончил с собой. Он застрелился, так как опасался, что после этого скандала и поднявшейся медийной шумихи его репутация как специалиста в вопросах безопасности будет окончательно подорвана. Юристы смогли доказать, что глава Credit Suisse ничего не знал о слежке. Доказательства того, что Хан пытался переманить в UBS бывших коллег, также не были обнаружены. Слежка была организована по поручению операционного директора и главы службы безопасности Credit Suisse».

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На фоне этой истории банк Credit Suisse уже понес репутационные убытки: на прошлой неделе его акции упали почти на 6%. Несмотря на то, что это один из крупнейших банков и среди его клиентов значится бизнесмен Виктор Вексельберг, покупать ценные бумаги организации до конца расследования не стоит, отмечает вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский: «Не очень понятно, зачем вообще они организовали слежку, потому что любой высокопоставленный сотрудник подписывает договор о неразглашении конфиденциальной информации, о том, что он не будет использовать каких-то своих крупных клиентов на новом месте работы. Поэтому надо дождаться окончания расследования, чтобы понять, зачем они это делали, прибегали ли они к каким-то криминальным методам, тогда прояснится и дальнейшая динамика курса акций. Потому что если вскроется еще что-то в ходе расследования, акции могут еще сильнее упасть.

Поэтому никому не порекомендую покупать их сейчас. Это называется “покупать падающие ножи” — можно обрезаться — такой сленг есть у трейдеров. Если там ничего криминального не было, и расследование это покажет, то акции могут и отскочить вверх, только после этого можно их покупать».

Как подобные скандалы отражаются на репутации крупных банков? И стоит ли беспокоиться их клиентам? Обращаться в другие организации после таких инцидентов нет смысла, но многие именно так и поступают, отмечает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Обычно швейцарские банки все-таки выбирают консервативные клиенты, которые хотят сохранить капитал, предпочитают какую-то “тихую гавань”. От некоторых клиентов я получила запрос порекомендовать им другие банки, чтобы заменить Credit Suisse на что-то более спокойное, не в центре скандала. Хотя с финансовой точки зрения это никак не скажется на устойчивости этой организации.

Этот банк — хтоническая мощь швейцарского и вообще мирового сообщества. И если клиентов устраивают условия обслуживания, аналитики, которые с ними работают, то, конечно, нет смысла куда-то бежать. Но многие начинают переживать, а вдруг что-то случится. Они не углубляются и не анализируют, начинают сразу смотреть другие варианты. Поэтому если у человека достаточно капитала, скорее всего, после такого скандала он будет присматриваться к другим швейцарским и не только крупным банкам».

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Офисы банков Credit Suisse и UBS находятся на главной площади в Цюрихе, в паре метров друг от друга. Икбал Хан, главное действующее лицо истории, вступил на новую должность в конкурирующем банке всего через три месяца после ухода из Credit Suisse, хотя обычно перерыв должен длиться полгода. В UBS он получил «приветственный бонус» в размере 4 млн франков, что, по информации швейцарских СМИ, может говорить о крайней заинтересованности банка в новом сотруднике.

Анна Никитина