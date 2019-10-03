ВТБ снизил требования по ипотеке жилых домов

С 1 октября банк обновил условия по кредиту для клиентов, собирающихся купить жилой дом. В частности ВТБ снизил требования к первоначальному взносу и предоставляемому пакету документов. Кроме того в лучшую сторону изменились требования по расположению объектов недвижимости и году их постройки.

Ставка по кредиту на покупку жилого дома составляет от 10,4%, клиентам с ежемесячными зачислениями на счет доступен дисконт в размере 0,3 процентного пункта. Теперь минимальный первоначальный взнос составляет 30% от стоимости дома (ранее — 40%), а для ипотеки с маткапиталом - 20%. Взять ипотеку можно на 30 лет.

В рамках предложения ВТБ ипотека выдается на покупку дома, расположенного на расстоянии не более 30 км от от города, в котором есть офис кредитного учреждения. Год постройки жилого дома на момент оценки не должен превышать 20 лет.

Как отметил руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов, интерес к приобретению жилых домов в России растет, в связи с этим требования по кредитному продукту банка были упрощены. «Мы ориентируемся на потребности наших клиентов, поэтому предоставили им возможность получить решение по ипотеке быстро – без предоставления справки о доходах, по двум документам: паспорту и СНИЛС. В этом случае, первоначальный взнос начинается от 50% от стоимости недвижимости, а максимальный срок кредитования – 20 лет», рассказал Андрей Осипов.