За четыре года более 140 тыс. россиян стали банкротами

За четыре года существования института личного банкротства суды признали банкротами 140,9 тыс. россиян, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»). Из них 46,7 тыс. граждан стали банкротами в январе—сентябре 2019 года. Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года (рост на 53,9%).
В первом полугодии на 100 тыс. россиян приходилось 84 банкрота. Чаще всего о финансовой несостоятельности заявляют жители Калмыкии, Пензенской и Волгоградской областей.
Напомним, институт личного банкротства появился в России 1 октября 2015 года.
Насколько легко избавиться от долгов, читайте в материале “Ъ” «Что останется банкротам».
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