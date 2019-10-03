Малый и средний бизнес поддержат только в половине нижегородских моногородов

Шесть моногородов Нижегородской области получат около 46 млн руб. в 2019 году на поддержку малого и среднего предпринимательства, следует из опубликованного постановления правительства. Всего в регионе существует 12 моногородов.

Выкса получит более 8,3 млн руб., Кулебаки – 5 млн руб., Заволжье – 11 млн руб., Балахна – 8,1 млн руб., Ворсма – около 1 млн руб., Павлово – 12,3 млн руб. Средства выделяются в виде субсидий из регионального и федерального бюджетов на софинансирование муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства. Распределение средств происходило на конкурсной основе.

Ранее сообщалось, что нижегородские моногорода в 2019-2024 годах получат 165 млн руб. на эти нужды. Финансирование будет осуществляться в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Анастасия Еремина