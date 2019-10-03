Алиментщица из Гулькевичского района Кубани лишилась двух квартир и участка

Судебные приставы арестовали принадлежащие неплательщице алиментов земельный участок площадью 78 соток и две квартиры площадью 16 и 19 кв. м. Недвижимость расположена в Гулькевичском районе, информирует пресс-служба УФССП по краю.

Родительских прав женщина была лишена за асоциальный образ жизни. На данный момент она должна собственному ребенку 610 тыс. руб. – это одна из крупнейших задолженностей по алиментам на Кубани.

Недвижимое имущество будет реализовано, средства от сделок поступят на счет детского дома-интерната, где сейчас проживает ребенок.

Андрей Ульченко