Койкам не место

В Челябинске в 2019 году количество хостелов увеличилось всего на 7% при том, что в прошлом году рынок вырос на 29%. Данные приводит аналитическая служба 2ГИС. По мнению исследователей, снижение динамики связано с вступлением в силу с 1 октября закона о запрете размещения отелей в жилых помещениях: предприниматели боятся начинать бизнес в условиях ужесточения правил. Участники рынка говорят, что вынуждены закрывать хостелы из-за расходов, связанных с переводом жилых помещений в нежилые. По оценкам предпринимателей, порог входа на рынок увеличился минимум в пять раз. Эксперты считают, что количество хостелов в Челябинске существенно сократится с вступлением закона в силу.



В Челябинске в 2019 году открылось всего несколько новых хостелов. Их количество увеличилось на 7%. При этом в прошлые годы наблюдалось стабильное развитие: в 2018 году рынок вырос на 29%. Данные приводят аналитики 2ГИС. Исследователи считают, что рост количества хостелов в российских мегаполисах остановила перспектива запрета на работу в жилых помещениях.

«С марта по октябрь 2019 года число хостелов в крупных городах выросло всего на 4% — с 1 695 до 1 760. В 2018 году за этот же период хостелов стало больше на 12%»,— говорится в отчете 2ГИС. В Челябинске 56% хостелов на 1 октября продолжают работать в жилых помещениях.

Запрет на хостелы, которые располагаются в жилых помещениях, с 1 октября 2019 года накладывает закон №59-ФЗ от 15 апреля 2019 года. Находиться в домах такие объекты могут, однако они должны быть переведены в объекты нежилого назначения. Кроме того, они могут работать лишь на первых этажах жилых зданий. Расположение на более высоких этажах возможно, только если под ними такие же нежилые помещения. Также, согласно закону, хостелы должны иметь отдельный вход и быть оборудованы звукоизоляцией, сигнализацией, сейфами, соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Малый бизнес в Челябинске болезненно отреагировал на вступление в силу нового закона о хостелах. Владельцы помещений спешно начали переводить их в статус нежилых. В основном, это хостелы, которые работают не выше второго этажа и смогли организовать отдельный вход в помещение, как того требует Жилищный кодекс. Некоторые хостелы в домах переформатировались в квартирные бюро и стали сдавать койко-места или комнаты на условиях аренды — посуточно или на более длительный срок. Некоторым пришлось свернуть бизнес из-за высоких расходов на организацию работы по новым правилам.

Рустам Сулейменов закрыл единственный в регионе капсульный хостел Che capsula. Он отметил в разговоре с “Ъ-Южный Урал”, что принял такое решение из-за слишком большого объема инвестиций, необходимых на исполнение требований нового закона.

«Я продал все оборудование в другой хостел, так что наши клиенты не пострадали. Все нужно было переделывать, убивать много времени, до 1 октября мы бы точно не успели. Там огромные затраты были бы. Нужно переделывать помещение в нежилое, делать отдельный вход, договариваться с жильцами. Это того не стоило. Сейчас я занимаюсь другим проектом»,— говорит господин Сулейменов. По его словам, порог входа на рынок организации хостелов в Челябинске вырос минимум в пять раз.

«Этот бизнес раньше был легким на старте. Вложения были около 100 тыс. руб. Сейчас, если брать готовое к аренде помещение, нужно иметь задаток для арендодателя минимум 120 тыс. руб. на три месяца. Надо купить оборудование, плюс минимум 60 тыс. надо на рекламу, чтобы все это заработало. Минимум 500 тыс. сейчас нужно зайти в этот бизнес»,— отмечает Рустам Сулейменов. Он уверен, что искать лазейки в законе бесполезно, потому что государство все равно придумает, как пресечь полулегальный бизнес квартирных бюро.

Эксперт НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко считает, что рынок хостелов в Челябинске существенно сократится.

«В связи с запретом на предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях закон оставит на плаву только тех, кто заранее подумал о переводе своего гостиничного бизнеса в нежилые помещения. Обойти данный закон нельзя, хотя гражданское законодательство не содержит запрета краткосрочного коммерческого найма гражданами жилых помещений на основании соответствующего письменного договора. Однако деятельность лиц, которые могут под видом найма и далее продолжать использовать квартиры под хостел, будет караться административными последствиями, потому что она нарушает правило использования жилого помещения только по назначению»,— говорит господин Томко.

Карина Кальярова