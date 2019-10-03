Новороссийский зерновой терминал отгрузил на экспорт 569 тысяч тонн продукции

В сентября текущего года Новороссийский зерновой терминал (НЗТ) отгрузил на экспорт 569 тыс. тонн, что составляет более 30% от всего объема перевалки, осуществленной морскими зерновыми терминалами Азово-Черноморского бассейна, сообщается в пресс-релизе компании. В основном отгружено зерно 3 и 4 классов, выращенное в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“, по итогам августа ООО «НЗТ» отгрузил около 500 тыс. тонн зерна. В апреле этого года «Новороссийский морской торговый порт» продал банку ВТБ доли в ООО «Новороссийский зерновой терминал». Стоимость сделки составила 35,5 млрд руб., покупателем актива выступило подконтрольное банку ООО «Деметра 1». НЗТ осуществляет перевалку зерновых и масличных культур, грузооборот компании в 2018 году составил 6,33 млн тонн.

Андрей Ульченко